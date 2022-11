Madagascar: Infrastructures routières - Des travaux d'urgence pour faciliter le transport de litchis

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Cette route mesurant 55 kilomètres a été ravagée par les cyclones. La Banque Mondiale finance les travaux de remise en état de cette infrastructure routière. L'installation du chantier a, toutefois, déjà commencé, tout comme les travaux d'auscultation, les mesures de la déflexion, les travaux de cantonnage, et les traitements provisoires de points noirs, d'après Hery Patrick Randriakoto, ingénieur au sein du ministère des Travaux publics. Les travaux vont durer douze mois, d'après ce qui est indiqué dans le cahier de charge. Une partie de la route sera bétonnée, et d'autres seront goudronnées.

Plusieurs véhicules vont faire des allers-retours dans cette région de l'Est, pour transporter les litchis destinés à l'exportation, ainsi qu'aux consommations locales. 60% des travaux de réfection d'urgence de la RN5 seraient actuellement achevés. Les vrais travaux de réhabilitation de cette route, inscrits dans le cahier de charge, n'ont pas encore démarré. " Nous attendons la validation du plan environnemental et du plan d'exécution de l'entreprise pour commencer les travaux proprement dits ", enchaine Solofo Ramambazafy.

