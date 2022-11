Togo: Aide à l'enfance

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Au Togo, Plan International finance un programme d'aide à l'enfance pour plus de 700 millions de Fcfa. Il concerne 90 communautés dans les régions Maritime et des Plateaux.

Plan International est un réseau d'ONG qui œuvre pour faire progresser les droits des enfants et l'égalité entre les filles et les garçons. Ce réseau, créé en 1937, est présent dans 78 pays et conduit près de 2 000 projets.

