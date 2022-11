Togo: Larges consultations avec la Banque mondiale

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les investissements réalisés ont touché les trois axes d'intervention de la stratégie : performance du secteur privé et création d'emploi ; prestation de services publics inclusifs pour renforcer le capital humain ; et durabilité et résilience environnementale.

Une seconde phase, prévue en janvier/ février 2023, se tiendra avec les parlementaires, le secteur privé, les organisations de la société civile, les médias, les organisations de jeunes et les universitaires et d'autres acteurs.

Cette première étape implique le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et la Faitière des communes du Togo.

