Madagascar: Jeux des Îles 2023 - Huit pongistes en stage en Chine

Les sélectionnées chez les dames sont, entre autres, Mahenika Fitia Rasoaniriainy (4e), Ranto Océane Rakotondrazaka (5e), et Rojo Razafiarisoa (6e). En effet, ils ont été sélectionnés suivant le classement national, et ce ne sont autres que ceux qui ont déjà obtenu des médailles lors des différentes compétitions. La délégation sera dirigée par le coach Michel Razafindrazaka.

Ce stage s'étalera sur quatre mois, notamment de janvier à mai 2023. Concernant le tennis de table, la Fédération a dévoilé la semaine passée la liste des huit pongistes, dont cinq hommes et trois dames qui en bénéficieront. Dans cette liste figurent les noms de Henri Rinaud Lefitriniaina, numéro 2 national ; Luciano Randrianatoandro classé troisième ; Rhandy Rakotondrazaka (4e), Mamy Rakotondrasoa (8e) et Narindra Rajoelinirina classé septième à Madagascar.

