Togo: L'UE et l'Allemagne annoncent des enveloppes supplémentaires

Cet appui allemand permettra " d'étendre le réseau électrique dans dix-sept localités de la région des Savanes, facilitant ainsi l'accès à l'énergie à plus de 2 500 ménages (environ 20 000 personnes). Jusqu'à dix unités de soins de santé périphériques seront également électrifiées par la technologie solaire et renforcées en équipements médicaux tels que les autoclaves pour stérilisation; les analyseurs de sang ; les centrifugeuses ; les microscopes et autres équipements ICT (laptops, imprimantes). Le soutien intègre également la formation professionnelle des jeunes et des femmes sur l´entrepreneuriat et l´usage productif de l´électricité ", poursuit le communiqué. " Cette action (conjointe, Ndlr) est un nouvel exemple de l'action conjointe de l'Union européenne et de ses Etats membres au Togo. Elle vient s'ajouter à la liste de plusieurs projets en cours dans la région des Savanes et financés individuellement ou conjointement par la " Team Europe ", conclut le document.

Cet engagement sera pris lors des négociations bilatérales fin novembre, à Berlin, et la mise en œuvre des activités sera confiée à la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. " Ce nouveau soutien de l'Équipe Europe au Togo vise à étendre l'accès aux services sociaux de base, et notamment à l'électricité de la population la plus vulnérable dans cette région confrontée à la menace de l'extrémisme violent ", souligne le communiqué.

