Afrique Centrale: Monnaie - La Cémac se penche sur la réforme ou l'abandon du franc CFA

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La parité franc CFA-euro, héritée de celle qui liait le franc français au franc CFA, est critiquée par les économistes, qui jugent que l'arrimage du franc CFA, monnaie de pays en développement, à l'euro, monnaie de l'Union européenne, se traduit par sa surévaluation, entraînant une perte de compétitivité des pays de la région avec presque aucune possibilité de jouer sur la variable change. D'autres voix appellent tout simplement à se débarrasser du franc CFA et de créer une nouvelle monnaie régionale à même de soutenir les efforts d'industrialisation de cette région dont presque tous les pays sont producteurs de pétrole, notamment au niveau de la société civile où le sentiment anti-français semble se développer. Mais le statu quo qui prévaut au niveau de l'Uémoa, depuis la décision de sortir du franc CFA et de lancer l'eco, ne devrait pas pousser les décideurs de la région à précipiter la sortie du franc CFA. Le seul point à mettre sur le compte des pays de l'Uémoa est que ceux-ci ne déposent plus leurs réserves aux comptes d'opérations du Trésor français. La Commission de la Cémac va confiner tous les points retenus lors de ce colloque dans un rapport qui sera remis aux chefs d'Etat de la région au cours de leur prochaine réunion.

Des experts de la monnaie et du développement en Afrique centrale étaient réunis, les 17 et 18 novembre à Libreville, dans le cadre d'un colloque sur le thème " Monnaie et développement ". L'objectif était de proposer aux chefs d'Etat des pistes en vue de réformer ou se dépouiller de la monnaie héritée de l'ère coloniale. Après les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uémoa), ceux de la Cémac (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Centrafrique et Tchad) ont examiné l'avenir du franc CFA. A l'issue de la discussion, les experts de la région - universitaires, financiers, membres de la société civile-, produiront des propositions aux chefs d'Etat de la Cémac sur l'évolution des relations entre les pays de la région et le franc CFA, ainsi que les conditions et le cadre de la nouvelle coopération monétaire avec la France.

Le franc CFA est une monnaie de plus en plus décriée car elle est devenue pour certains le symbole d’un néocolonialisme français.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.