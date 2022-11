Sénégal: Mondial 2022 - Krépin Diatta - " On a fait le match qu'il fallait "

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait et le contenu a été bon dès les premières minutes jusqu'à la 85e. On a poussé cette équipe, essayé de les faire mal, les faire sortir de leur zone de confort. C'est sur de petits détails qu'on a pris le premier but puis le deuxième. Au moins, on méritait de partir avec un point. On a respecté les consignes, on s'est battu comme on a pu mais au final on a pêché sur ces deux erreurs qui ont fait basculer le match", a dit Krépin Diatta après le match.

