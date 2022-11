Gabon: Le Président de la République échange avec le Président de la Banque Africaine de Développement (BAD)

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La question de l'intégration régionale et de la mise en place d'une structure destinée à faciliter les échanges entre les Etats a été également au centre des discussions entre le Chef de l'Etat et son hôte.

En outre, le Président de la BAD a salué le leadership du Chef de l'Etat à l'échelle continentale et internationale en matière de préservation de l'environnement et sur la lutte contre les changements climatiques.

C'est dans ce cadre que le Chef de l'Etat a exprimé le vœu d'une plus grande lisibilité et visibilité de l'action de la BAD sur les projets relevant de sa vision dans le cadre des réformes mises en œuvre au Gabon.

Le Président de l'Institution financière panafricaine a de ce fait exprimé sa volonté de soutenir le Gouvernement de la République dans la réalisation des projets prioritaires pour le Gabon, notamment dans les domaines de l'eau et de l'énergie (PIEPAL, Kinguélé-Tchimbélé, PASIGl), des télécommunications, des transports, des infrastructures routières, de l'agro-alimentaire (programme Graine) et de l'employabilité des jeunes.

Partenaire technique et financier privilégié de l'Etat gabonais, la BAD est aujourd'hui engagée dans plusieurs projets structurants dans le cadre de la relance économique et l'accompagnement de la vision du Président de la République pour un mieux-être des populations gabonaises.

Le Président de la République et son hôte se sont entretenus sur l'actualité sous- régionale et continentale. Ils ont notamment évoqué les sujets d'ordre économique, financier, social et environnemental.

Le Président de la République, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA a reçu ce jour Docteur Akinwumi Ayodeji Adesina, Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), qu'accompagnaient Messieurs Serge Marie N'GUESSAN et Nouridine Kane Dia, respectivement Directeur Général pour l'Afrique Centrale et Responsable pays de la BAD.

