Gabon: "Le handicap et ses difficultés à l'école" l'OPH au coeur de la sensibilisation

Ces trois jours de sensibilisation sur les différents handicaps ont suscité de la sympathie, de la compassion, de la compréhension et brisé certains stéréotypes. La caravane a permis à beaucoup d'élèves, étudiants et d'autres parents d'échanger , faire comprendre et se faire accepter comme tel.

"Cette rencontre s'inscrivait dans un processus visant à sensibiliser l'apprenant et les personnes adultes que nous sommes sur la nécessité d'aimer, de respecter et d'aider les personnes vivant avec un handicap" affirme haut et fort un des membres.

C'était une caravane marathon pour les membres de l'Organisation des Personnes Handicapées, conduite par son Président, Jean Stanislas Ellang. Cette caravane qui avait pour thème : "Le handicap et ses difficultés à l'école". Elle a mobilisé, élèves, étudiants, parents, élus locaux et bien d'autres.

L'Organisation des personnes handicapées (OPH), avec l'appui de l'Unesco a organisé, la caravane des rencontres entre élèves, étudiants et handicapés sous le thème "le handicap et ses difficultés à l'école". Plusieurs sites ont été le théâtre des échanges entre les membres de ladite organisations, les acteurs du monde éducatif, les parents, les élus locaux.

