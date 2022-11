Algérie: Accidents de la route - 44 morts et 1358 blessés en une semaine

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les équipes de la Protection civile ont procédé, durant la même période, à l'extinction de 873 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants ayant été déplorés dans les wilayas d'Alger avec 117 incendies, Blida (76) et Tizi Ouzou (42).

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar où 16 personnes sont décédées et 03 autres blessées dans un (01) accident de la circulation, précise la même source.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.