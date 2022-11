Algérie: APN - Présentation du projet du nouveau code de la route

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a rappelé, aussi, que la modernisation du secteur de la Justice se basait sur l'amélioration du service public, le rapprochement du citoyen de la Justice en fournissant des services judiciaires à distance au profit des citoyens justiciables et des auxiliaires de justice, outre le projet de mutation vers la e-justice, de création d'un guichet électronique national permettant de suivre les affaires en cours et de retirer des copies des jugements et autres documents judiciaires.(APS)

Par ailleurs, M. Tabi a présenté un exposé détaillé sur l'usage des TIC dans la gestion judiciaire et administrative, notamment par le développement du réseau intranet et la réalisation d'un siège de réserve pour les systèmes informatiques, outre la mise au point de systèmes automatisés pour la gestion du dossier judiciaire et le Système automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS).

"Faire face aux accident de la route est un effort continue et multilatéral qui requiert l'adhésion de tout un chacun à savoir les écoles, les mosquées et l'ensemble les acteurs de la société civile".

A ce propos, le ministre a indiqué que "les dispositions législatives sont accompagnées de procédures réglementaires et pratiques décidés par le Gouvernement dont la mise en place d'un plan d'habilitation des feux de circulation à travers le territoire national outre l'exploitation des cartes de la Gendarmerie et la Sûreté nationales des zones à concentration d'accidents en plus de l'adoption des tachymètres pour le transports des personnes et des biens et la présence obligatoire d'un chauffeur remplaçant pour les longs trajets".

Le projet en question comprend également "des dispositions à même de renforcer la politique nationale relative à la sécurité routière, notamment les volets ayant trait à l'amélioration du système de collecte et de traitement des données relatives aux accidents de la route et l'amélioration du comportement des conducteurs", a poursuivi le ministre.

Le ministre a souligné que ce projet devra réviser à la hausse les amendes et maintenir les délits énoncés dans le texte en vigueur, en révisant leurs dispositions à travers "le durcissement des peines prévues" et en attribuant un caractère criminel à certains actes dangereux à l'instar de la conduite dangereuse, et ce, dans le souci de parvenir à des mesures coercitives nécessaires, outre la pénalisation de certains autres actes à l'instar du refus de présentation de la pièce d'identité aux policiers.

ALGER — Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Abderrachid Tebbi, a présenté, lundi à Alger, le projet du nouveau code de la route devant la Commission des transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire nationale (APN).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.