Tanzanie: Aux côtés d'une délégation de la Primature, Agression rwandaise - La population du Tanganyika dénonce !

" Le message est le même que nous avons commencé à passer depuis Lubumbashi, Kolwezi, et aujourd'hui, à Kalemie. Nous venons nous associer à la population du Tanganyika pour dire non à l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda sous couvert du M23. Aujourd'hui, nous sommes là en train de marcher, en train d'exprimer notre ras-le-bol parce que ces agressions ne font que se répéter. Nous disons non à l'agression de nos populations à l'est et nous sommes en train de montrer notre solidarité avec cette population qui est meurtrie depuis plusieurs années et cette fois-ci, nous espérons que c'est la bonne. Avec la volonté du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, et la détermination du Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, nous sommes donc en train de démontrer à la face du monde que nous sommes déterminés, tous ensemble, à mutualiser nos efforts afin que cette guerre puisse prendre fin ", a déclaré Isaac Bakajika Conseiller principal du Premier Ministre, à l'issue de la marche.

Appréciant à juste titre cet accompagnement de Kinshasa, la gouverneure de province a commencé par remercier le Chef de l'Etat, qui a lancé cet appel à la mobilisation générale en vue de soutenir les FARDC, qui sont sur plusieurs fronts à l'est. Par la même occasion, Julie Nguwa a appelé la jeunesse de sa province à se mobiliser et à se faire enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité du territoire national et la souveraineté du pays.

Aux côtés de la gouverneure de province et de la population du Tanganyika, les émissaires de Jean-Michel Sama Lukonde ont marché main dans la main, avec à leur tête, Romulus Kisambe, Conseiller spécial du Premier Ministre, pour réitérer le soutien indéfectible du Chef du Gouvernement à la population meurtrie de l'est de la République et à tous les vaillants soldats qui défendent la souveraineté de la RDC jusqu'au sacrifice suprême.

