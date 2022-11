Afrique: Appel à l'action de Dakar des chefs d'état de l'Union Africaine sur la masculinité positive dans le leadership pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles en Afrique

CONFÉRENCE DES HOMMES SUR LA MASCULINITÉ POSITIVE

THÈME :

« Faire Avancer les Actions et Promouvoir la Masculinité Positive pour

mettre Fin aux Violences faites aux Femmes et aux Filles »



Dakar, 10 Novembre 2022



AVANT-PROJET

PRÉAMBULE

NOUS, chefs d'État et de gouvernement de l'Union Africaine réunis à Dakar, au Sénégal, à l'occasion de la deuxième Conférence des hommes de l'Union Africaine sur la masculinité positive dans le leadership pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles :

RAPPELLENT les efforts et le leadership de Son Excellence M. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo (RDC), qui a organisé la première Conférence des hommes de l'Union africaine sur la masculinité positive dans le leadership pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles (VAWG) en Afrique, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 25 novembre 2021.

APPRECIENT la présence et les précieuses contributions du Président de l'UA et Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky Sall, ainsi que des Chefs d'État et de gouvernement du Ghana, de l'Afrique du Sud, de la RDC, de la République du Congo, de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, de la Tanzanie, du Togo, du Président de la Commission de l'Union Africaine, Son Excellence Moussa Faki Mahamat, et Son Excellence Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente de la République du Liberia et marraine du Réseau des femmes africaines leaders, à la première édition de la Conférence des hommes et à leurs efforts continus pour soutenir le besoin de plus de collaboration, d'engagement et de plaidoyer autour de la masculinité positive ;

APPRÉCIANT LES EFFORTS COLLECTIFS de ces Chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine (UA) qui ont mené à l’émergence de la Déclaration de Kinshasa dans laquelle nous nous sommes engagés à prendre des mesures, notamment : l’élaboration de la Convention de l’Union Africaine sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles (CEVAWG), l’engagement continu de toutes les parties prenantes, y compris les jeunes, les chefs religieux et traditionnels, la société civile, les femmes africaines et le secteur privé; Fournir les ressources nécessaires pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles, soutenir et accélérer la mise en œuvre du Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), la participation active et le leadership des femmes et des filles dans toutes les sphères politiques, sociales, culturelles et économiques du continent, ainsi que l’évaluation annuelle de la mise en œuvre de notre engagement à éliminer la violence faite aux femmes et aux filles (VFWG)

FÉLICITONS le Président de la République Démocratique du Congo, Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur sa nomination comme premier champion de l’UA sur la masculinité positive et l’adoption de la Déclaration de Kinshasa lors du 35e Sommet et Assemblée des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine qui se sont tenus à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 3 février 2022

RECONNAISSANT les mesures déjà prises par l'UA dans la mise en œuvre de la Déclaration de Kinshasa, notamment l'institutionnalisation du Bureau de l'Envoyé spécial pour les femmes, la paix et la sécurité (OSE-WPS), le déploiement de la carte de pointage et de l'indice du Protocole de Maputo (MPSI) en collaboration avec certaines parties prenantes clés, qui a abouti au renforcement des capacités de dix États membres; Cameroun, Ethiopie, Ghana, Kenya, Libéria, Namibie, Sierra Leone, Afrique du Sud, Ouganda et Zimbabwe, ainsi qu'un engagement continu avec diverses parties prenantes telles que les organisations de la société civile, les femmes leaders, les jeunes, les chefs religieux, les chefs traditionnels et le secteur privé, comme prévu dans la déclaration ;

NOTANT L’IMPACT et le renversement des gains sur l’exacerbation de la violence faite aux femmes et aux filles dans le cadre du programme GEWE, causée par la pandémie de Covid-19, l’existence continue de normes et de pratiques socioculturelles nuisibles, malgré l’engagement des États à les éradiquer ainsi que l’impact négatif des conflits et du changement climatique sur les femmes et les filles ;

RECONNAISSANT l’importance de la nécessité de soutenir la campagne sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles et son importance dans l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et l’Agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable ainsi que le Protocole à la Charte africaine sur Droits de l’homme et des peuples sur les droits de la femme en Afrique (2003) (Protocole de Maputo), la Déclaration solennelle sur l’égalité des genres en Afrique (2004), la Stratégie de l’UA sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes (2018-2028) et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1995), le Cadre continental de résultats sur les femmes, la paix et la sécurité élaboré pour la mise en œuvre efficace du programme sur les femmes, la paix et la sécurité en Afrique

REMERCIENT ET RECONNAISSENT le soutien technique et financier du gouvernement du Sénégal et de diverses agences des Nations Unies pour cette conférence et le partenariat innovant avec la Commission de l'Union Africaine qui a conduit à la création du Réseau des femmes africaines leaders (AWLN) qui sert de plateforme continentale pour galvaniser le leadership des femmes en Afrique vers une paix et un développement durable dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

APPRECIENT les Chefs d'État et de gouvernement suivants de .....( insérer les noms des pays participants) qui ont apporté des contributions perspicaces et ont continué à diriger la prévention et l'élimination de la violence contre les femmes et les filles

CONVAINCUS que le déploiement d'un leadership efficace, l'engagement politique et la nécessité de prendre des mesures urgentes accéléreront la promotion de la masculinité positive en tant que nouvelle norme nécessaire à l'élimination urgente de la violence à l'égard des femmes et des filles ;

NOUS NOUS ENGAGEONS À:

Engager nos pairs et les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à faciliter, négocier et adopter, dans un délai d'un an, la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles (EVAWG) comme promis dans la Déclaration de Kinshasa et, à cet égard, nous mandatons le président de la Commission de l'Union africaine (CUA) pour fournir le soutien technique et les ressources nécessaires à la rédaction de la convention et à son examen par les organes politiques de l'UA ; Introduire une intervention transformatrice de genre telle que les Programmes de Résolution des Conflits Domestiques (DCRP) pour les garçons et les hommes au niveau de la communauté en utilisant les structures de gouvernance et les institutions locales existantes et galvaniser leur participation dans la Coalition continentale des hommes pour mettre fin à la VAGW comme une stratégie pour la promotion de la masculinité positive comme une nouvelle norme équitable de genre en Afrique ; Augmenter les investissements dans les programmes de protection sociale et les services sociaux publics dans les zones rurales et développer un cadre juridique et politique qui réduira l'impact des facteurs de violence contre les femmes et les filles (VAWG) tels que les soins non rémunérés et le travail domestique (UCDW), l'attitude négative envers la santé sexuelle et reproductive et les droits reproductifs (SRH&RR), les stéréotypes et autres formes de discrimination contre les femmes en Afrique ; Développer un cadre politique intentionnel ou des directives pour encourager le secteur privé et les entités académiques qui démontrent la représentation et la participation significatives des femmes dans leurs entreprises ; Institutionnaliser une structure pour un engagement systématique et continu avec les chefs traditionnels et religieux, y compris leur participation stratégique et l'interaction avec les Chefs d'État et les divers champions de l'UA et d'autres mécanismes sur les campagnes et les programmes sur l'élimination des pratiques nuisibles et la violence contre les femmes et les filles (VAWG) ; Continuer d'encourager les États membres de l'Union africaine à soutenir le renforcement des capacités de nos différents mécanismes de promotion de l'égalité des sexes afin de répondre et d'accélérer la mise en œuvre du Protocole de Maputo déjà amorcée dans la Déclaration de Kinshasa, de faciliter la participation effective et le leadership des femmes dans le développement, la paix et la sécurité et de fournir davantage de ressources pour soutenir la Décennie de la femme africaine sur l'inclusion financière et économique des femmes et des jeunes par le biais de divers programmes d'autonomisation, en particulier pour le secteur informel.

FÉLICITONS Son Excellence Macky Sall, président de l’UA et président de la République du Sénégal, d’avoir organisé la deuxième Conférence des hommes de l’Union africaine sur la masculinité positive dans le leadership pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles le 10 novembre, En 2022, à Dakar, au Sénégal, sous le thème « Faire progresser les actions et promouvoir la masculinité positive pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles » et l’invite à donner suite à ces recommandations conjointement avec Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo (RDC) en tant que champion de l’UA sur la masculinité positive.

Fait à Dakar, le 10 novembre 2022