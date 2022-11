Togo: Un Epervier raté (Togolais d'origine) plombe les Lions de la Teranga

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Fils de Johnny Gakpo, ancien joueur de Réveil FC de Boka puis de l'Entente II de Lomé, Cody a illuminé le ciel qatari en ouvrant le score (84ème) pour les Pays-Bas contre les Lions de la Teranga du Sénégal. A l'arrivée, le pays l'emporte sur un score de 2-0. Voici ce qu'écrivait un ancien coéquipier de Johnny Gakpo par rapport à son fils Cody et de sa performance de la première journée de la phase de poules du Mondial 2022 : " Johnny Gakpo, suis fier de toi, de Boka au Réveil FC en passant par Entente 2 de Lomé Junior, tu as été un bon joueur et admirateur de l'équipe de Hollande d'où ton prénom de Johnny Rep (joueur emblématique de la Hollande) en voyant aujourd'hui ton fils... j'ai pleuré de joie... Bonne suite de carrière à lui ", a publié Paul Vierge Tounou.

Même loin de Doha, le Togo se fait entendre. Bien que absent de la phase finale de la coupe du monde Qatar 2022, le Togo se sent proche de la compétition. Et ceci, au travers d'un jeune joueur d'origine togolaise évoluant dans l'effectif des Oranjes des Pays Bas, Cody Mathès Gakpo.

