Togo: Personne n'est à l'abri d'un accident

Le représentant du ministre de l'Economie et des Finances, Kossi Tofio, directeur de Cabinet, a souligné que la rencontre permettait d'avoir une connaissance précise des règles et des différentes conventions qui gouvernent le transport maritime et les assurances facultés.

Principal canal d'échanges du pays avec l'extérieur, et en particulier avec l'hinterland, le PAL est au service de l'économie nationale et de celle de la sous-région ouest africaine.

