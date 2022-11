Togo: Un système lagunaire qui pose problème

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Chaque année, d'avril à juillet et de septembre à octobre, la capitale est sous les eaux. Les eaux pluviales, qui se mêlent aux eaux usées stagnantes, inondent de nombreux quartiers, avec des conséquences dramatiques : dégâts humains et matériels considérables, propagation de maladies hydriques, insalubrité. Sans oublier l'impact sur l'activité économique de ce grand centre portuaire, poumon de l'économie .

Située sur un cordon littoral sablonneux, entre l'océan et un système lagunaire marécageux, Lomé se trouve en dessous du niveau des hautes eaux des plus grandes marées.

Les zones les plus touchées sont celles où vivent les populations les plus défavorisées.

Les inondations, la stagnation des eaux pluviales et l'absence de traitement approprié des eaux usées représentent à Lomé des problématiques récurrentes qui bouleversent la vie des habitants et leur environnement.

Le 4e lac de Lomé, financé par l'Union européenne et l'AFD, et censé prévenir les inondations, a besoin d'une sérieuse réhabilitation.

