Burundi: Victime de violences conjugales, Jacqueline se reconstruit

"Il y a une évolution quand même. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir parce que les violences continuent à s'observer, notamment les violences physiques, psychologiques et socio-économiques. Nous apportons une assistance psychosociale aux femmes victimes de violences. Et pour les cas qui nécessitent une prise en charge médicale ou juridique, nous les dirigeons vers d'autres centres", a expliqué précise Annick Dusenge, responsable de suivi-évaluation à la Solidarité des femmes burundaises pour le bien-être social et le progrès.

"On nous a appris à faire du commerce, comment gagner et épargner. Quand j'exerce un business, je sais qu'on va manger, j'épargne pour les soins de santé. J'épargne progressivement de petites sommes d'argent jusqu'à parvenir à payer le loyer sans inquiétudes à la rentrée scolaire. Je n'ai pas de dettes. Je me débrouille mieux seule avec mes enfants qui me comprennent très bien", estime Jacqueline fière d'elle-même.

"Je ne contribuais à rien. Je devais attendre que mon mari apporte à manger. Je croyais que me séparer de mon mari serait la fin de ma vie et celle de mes enfants. L'association m'a prouvé que je peux travailler, que mon oisiveté était à l'origine de ces violences conjugales. Présentement, tel que tu me vois, avec mes enfants qui vont à l'école, c'est parce que l'association m'a sensibilisée sur comment me prendre en charge moi-même."

"Il me frappait beaucoup ! Un jour il m'a frappée avec une assiette en argile à la tête. Mon front a explosé et un officier de la police judiciaire l'a emprisonné. Il me frappait très sérieusement et je devais le garder secret car c'est ainsi la vie conjugale, selon la tradition... C'était ça mes conditions de vie", a confiée Jacqueline Manirakiza, mère de six enfants.

