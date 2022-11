Sénégal: Les jacasseries du ministre de la Communication, Moussa Bocar THIAM

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Une surfacturation de plus de 20 milliards Cfa évoquée par le Consortium de journalistes d'investigation (Orccp), un réseau de journalistes d'enquête. Ici aussi, Thiam prend l'ombre pour la proie. Des menaces futiles, inutiles. Cité comme le principal bras de l'intermédiation du nigérien, le mauritanien Moustapha Limam Chafi a démenti en exclusivité dans les colonnes de Confidentiel Afrique le rôle qu'on lui prête dans cette acquisition du contrat d'armement facturé à 45 milliards de FCFA. L'art de communiquer est l'épreuve la plus difficile chez l'autorité qui commande l'exercice. Difficile donc à ce point de s'élever et dégonfler les bulles qui entourent l'affaire Pape Alé Niang.

Me Bocar Moussa Thiam adopte aussi la même posture radicale dans l'affaire de l'achat des armements qui a défrayé la chronique. Aussi menace-t-il les journaux qui ont publié le contrat d'armement entre l'État et le sulfureux homme d'affaires nigérien Aboubacar Hima Alias Petit Boubé.

La CAP a d'ailleurs défini un deuxième plan d'actions pour la libération de leur confrère. En perspective, il y a des visites aux Chancelleries et représentations diplomatiques, des rencontres avec des organisations de la société civile, une campagne digitale aux couleurs du Mondial et un autre Conseil des Médias. Un pied de nez à leur ministre de tutelle qui cherche vaille que vaille à enfoncer le journaliste retenu à la prison de Sébikotane (localité située à vingt kilomètres de Dakar)

Le 13 novembre dernier, dans l'émission Grand Jury sur la radio privée sénégalaise Rfm, il s'est longuement épanché sur l'arrestation dans des conditions rocambolesques de Pape Alé Niang, journaliste d'investigation et très bien suivi par les férus de la toile. Des certitudes et des jugements approximatifs ont marqué son argumentaire transparent.

Le ministre de la Communication Moussa Bocar Thiam est si singulier. Une sortie ratée au premier degré. Depuis sa nomination le 17 septembre 2022, le ministre de la Communication, des Télécoms et de l'Économie numérique multiplie les sorties et fonce sabre au clair. Mais le constat est qu'il se montre très peu adroit face aux dossiers de l'heure.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.