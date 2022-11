Ile Maurice: Rendez-vous - Le concept-store 100 % mauricien célèbre ses sept ans

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

"Ce qui fait la beauté du Rendez-Vous, c'est l'implication qu'il y a derrière ce projet. Notre objectif premier est l'accessibilité et la visibilité aux marques made in Mauritius. Dans un second temps, et cela s'amplifiera avec notre concept-store de St-Pierre, c'est de proposer davantage de formations, un espace de création de contenu et du matériel à disposition, ou encore des procédures mises en place pour faciliter les opérations de nos artisans", conclut la fondatrice.

Après sept ans d'existence, le Rendez-Vous est passé d'une vingtaine d'artisans mauriciens à plus d'une soixantaine à ce jour, une collaboration qui leur a permis de mettre leur art en lumière. Avec le nouvel espace de St-Pierre, l'enseigne se veut être plus qu'un concept-store. S'étendant sur une superficie de 300 m2 , les locaux comprennent également un espace de travail dédié aux artisans. Ainsi, la mission de Marine Noël se développe désormais à travers l'accompagnement des artisans locaux.

"Je suis fière du savoirfaire mauricien. Je pense qu'en encourageant et en achetant les créations des artisans mauriciens, le consommateur a le pouvoir de contribuer à l'économie locale, en permettant aux familles mauriciennes de vivre de leur art. C'est une philosophie juste et équitable, et un moyen de valoriser notre île", souligne la Project Manager.

Le Rendez-Vous devient vite un succès, ce qui encourage sa fondatrice à ouvrir une nouvelle enseigne en 2021, cette fois-ci au cœur de l'île, soit à Moka, lieu stratégique aux valeurs écologiques et durables. Et cette annéeci, l'enseigne célèbre ses sept ans, en se relocalisant à St-Pierre. Ce nouvel espace aux couleurs de notre quadricolore fait la part belle à une multitude de produits 100 % mauriciens.

Il y a sept ans, en quête d'un lieu où elle pourrait exposer ses créations et qui serait dédié aux artisans mauriciens, Marine Noël créa un concept-store 100 % made in Mauritius dans le nord du pays. "Je recherchais un lieu permanent pour exposer mes produits. N'en trouvant aucun, je me lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. En octobre 2015, je fais le pari fou d'ouvrir la première boutique Le Rendez-Vous à Grand-Baie La Croisette. Notre mission : offrir aux artisans mauriciens une adresse d'exposition", confie-t-elle.

Voilà un nom évocateur pour ce concept-store qui a vu le jour en 2015. Au cœur de ce projet : des produits locaux et l'engagement de Marine Noël, Project Manager du RendezVous, à réunir, promouvoir et célébrer, sous un même toit, la créativité mauricienne.

