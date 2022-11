Ile Maurice: 15 000 produits secs et sucrés sur la desserte Rodrigues-Maurice mensuellement

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

En septembre 2020, le directeur d'Island Shipping, Alain Malherbe, découvre avec stupeur que des biscuits sont proposés au déjeuner à bord de l'ATR sur lequel il voyage. Des passagers, quant à eux, ont eu du pain au concombre et du fromage avec une barre de chocolat comme repas. Le syndicaliste Jack Bizlall avait ainsi écrit à la direction de MK pour revoir les repas servis à bord. Si la compagnie aérienne ne sert plus de pain au concombre, le concept est en train d'être revu sur les vols Maurice-Rodrigues. La compagnie nationale recherche des fournisseurs agréés pour des produits secs et sucrés qui seront servis sur cette desserte. 15 000 produits au poids variant entre 40 et 50 g par unité seront livrés mensuellement, à raison de deux fois par semaine, avec une durée de vie de sept jours. Le prix du produit à l'unité devra osciller entre Rs 12 et Rs 16.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.