Gabon: Guy Patrick Obiang Ndong en séance de travail avec la FEG et la CNSS

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Face à la situation qui prévaut à la CNSS, les Responsables de la FEG ont exprimé tout le soutien et leur compassion à l'agent auditrice de cette institution qui a été violenté dans l'exercice de ses missions. Ils ont condamné avec la dernière énergie cet acte jugé odieux et inacceptable.

Occasion pour le Ministre de saluer une fois de plus, le sens de responsabilité et de patriotisme dont fait montre la FEG et l'ensemble de ses adhérents : " Nous sommes très heureux car le Patronat gabonais est totalement en phase avec la volonté des plus Hautes Autorités. Ils nous ont partagé leur réflexion et leur stratégie. Nous convergeons tous à l'idée qu'il faut des réformes courageuses et un nouveau dispositif de gouvernance pour ces organismes notamment au niveau des textes règlementaires " a-t-il déclaré.

Remerciant le Gouvernement de les avoir associé dans le processus de redressement des OPS, la FEG s'est dite disposée et disponible. Elle a toutefois invité le Ministre et l'Administrateur provisoire à véritablement insuffler une nouvelle gouvernance au sein de la CNSS afin d'inscrire ces réformes dans la durée.

Il s'agit notamment des comités techniques en charge des reformes paramétriques, de la restructuration de la dette bancaire, de la reforme organisationnelle et maitrise des charges et de l'Audit et fiabilisation du système informatique. Pour lui, cela permettra " une meilleure coordination du processus de réforme engagée au niveau des organismes de protection sociales et ainsi répondre aux instructions du Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba et surtout aux attentes des populations qui doivent à court et moyen termes, ressentir les effets des reformes ".

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.