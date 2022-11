Gabon: La toge du chercheur - Entre tradition universitaire respectée et reconnaissance institutionnelle

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

D'après le professeur Achille Manfoumbi Mvé, sémioticien, le bleu, selon la sémiotique, est la couleur de la créativité et de la production. Elle correspond parfaitement à la vocation du chercheur dont le rôle est de créer les savoirs et de les mettre à disposition du plus grand nombre. Pour le professeur Aaron Nziengui, le bleu est la couleur de l'espérance. Il s'agit là aussi d'une des caractéristiques du chercheur, qui parfois est affecté par les contradictions entre les réalités du terrain et le travail en laboratoire.

La couleur principale retenue par les concepteurs, initiateurs du projet et le grand rassemblement des chercheurs, celle de la robe, est le bleu, qui présente un certain nombre de caractéristiques.

Pour y remédier, une commission animée par les professeurs Aaron Nziengui, Achille Manfoumbi Mve et Fabrice Nfoule Mba, sous la coordination du Professeur Ludovic Obiang, Directeur de l'Institut de Recherche en Sciences Humaines, s'est attelée à tout mettre en œuvre pour la confection et l'intégration de la toge du chercheur dans la tradition universelle des Universités, Grandes écoles et Institutions de recherche. Pour sa fabrication, cette toge, dont les contours ont été validés en pleine assemblée générale de l'Institution, comporte trois composantes, dont la robe, l'épitoge et le rabat.

Dès 1804, les différentes disciplines furent individualisées par des couleurs particulières aux disciplines (juristes, médecins, scientifiques, littéraires, théologiens et pharmaciens.) C'est le cas en Afrique et particulièrement au Gabon où le choix repose sur un certain nombre de symboliques.

et sur l'engament des acteurs institutionnels ces dernières années à rendre accessibles les activités, missions et publications de cette composante du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CENAREST).

sur l'arrimage de l'institution IRSH et l'ensemble des chercheurs ayant fait leurs preuves à l'international à cette obligation et distinction corporatistes ;

Pour ces derniers, la toge, encore appelée robe universitaire, est le vêtement officiel des enseignants-chercheurs et chercheurs ayant passé avec succès les conditions d'évaluation par leurs pairs (CAMES/HDR). Globalement, ce vêtement est consacré à certaines cérémonies et rencontres solennelles. Sa forme et sa couleur diffèrent selon le grade universitaire, la fonction académique, l'institution et le pays de celle ou celui qui la porte. C'est tout le sens donné à la présente communication qui, à la fois porte :

Dans toute organisation humaine, j'ai envie de dire dans toute corporation, il y a des signes distinctifs ou symboliques qui témoignent de l'appartenance des uns et des autres dans le groupe. C'est le cas de la blouse chez les médecins et personnels de santé, la soutane et la chasuble pour les prêtres, l'exorason pour les évêques, le qamis pour les musulmans et la toge chez les magistrats, les avocats et les universitaires.

