Afrique: Cinq voix d'artistes pour célébrer la contribution de l'Union africaine au développement du continent

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

A travers ce projet, souligne Mme Youma Fall, conseillère du Président de la République du Sénégal, les pays africains ont enfin compris que l’art et la culture pouvaient être à la base de notre développement. D’autant plus que, poursuit-elle, la création artistique permettrait de surmonter les barrages linguistiques et autres obstacles entre les peuples.

Il est également question de célébrer et promouvoir la culture, la créativité, l’art et l’innovation de l’Afrique. Mais aussi connecter les créatifs africains à travers une expérience intra-africaine qui encourage l’échange interculturel et l’apprentissage et favorise la création d’emplois et la génération de revenus.

Grâce à ce partenariat avec l’Union africaine, souligne Nadine Rugwe, le PNUD cherche à créer une opportunité pour les professionnels créatifs de tout le continent afin de partager leurs expériences et interprétations individuelles de l’avenir de l’Afrique à travers l’art et le contenu écrit.

Au finish, cinq postulants ont été sélectionnés en tant qu'artistes professionnels créatifs par l'Union Africaine dans le cadre de son partenariat avec le PNUD. Cinq artistes qui, selon les fiches techniques, représentent non seulement cinq nationalités africaines, mais aussi cinq histoires, cultures, origines et perspectives différentes.

Pour ce projet, fait-elle savoir, l’appel à candidatures ouvert a reçu 602 candidatures. A son avis, cela démontre un haut niveau d’intérêt de la communauté créative africaine pour les plateformes artistiques pour produire, échanger et partager leurs compétences et leurs talents.

Ce qui, à son avis, conforte le rôle important qu’ils jouent dans le commerce international, les biens et services créatifs et la contribution à l’économie mondiale.

En Afrique, poursuit-elle, le potentiel des industries créatives pour relever les défis et inspirer l’entrepreneuriat et les innovations est immense.

Elle explique la pertinence de ce projet par le fait que l’économie créative soie une source importante de valeur commerciale et culturelle, et un catalyseur du commerce et du développement durable.

Mme Nadine Rugwe, Conseillère Gouvernance et Consolidation de la paix au Hub sous-régional du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour sa part, confie que les œuvres achevées des cinq artistes seront présentées dans un documentaire sur les coulisses, publiées dans une anthologie et exposées au siège de l'UA à Addis-Abeba, en Éthiopie, en marge du sommet de l'UA 2023.

L’initiative est du programme de résidence AU20, mis en œuvre par Africa No Filter, et qui vise à utiliser les voix des talents créatifs africains marquant un moment historique dans le leadership de l'UA pour le développement, l'unité et la paix du continent, à travers une célébration de la culture, de la créativité, de l'art et de l'innovation de l'Afrique.

Ce sont les cinq artistes africains choisis par l’Union africaine et le PNUD pour mettre ensemble leur expérience fructueuse, productive et enrichissante, avec la perspective de célébrer davantage la contribution de ces institutions internationales à l’Afrique.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.