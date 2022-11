Algérie: Sommet de l'UA - Lamamra prend part mercredi à la réunion du Conseil exécutif préparatoire

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le chef de la diplomatie algérienne prévoit également de s'entretenir avec nombre de ses homologues africains "dans le cadre de la tradition de consultation et de coordination" sur les questions d'actualité aux niveaux international et continental, a conclu la même source.

A cet égard, M. Lamamra saisira l'occasion de la réunion du Conseil exécutif de l'UA pour "mettre en exergue les progrès réalisés par l'Algérie sur la voie du développement de son économie et de la diversification de ses exportations hors hydrocarbures, tout en plaidant pour le renforcement de l'action africaine commune afin de mettre l'Afrique à l'abri des tensions internationales récurrentes et de la prémunir du climat de polarisation qui en résulte", a ajouté le texte.

A cette occasion, les ministres des Etats membres de l'UA examineront les rapports thématiques et les projets de décisions qui seront soumis pour adoption au Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA que la capitale du Niger accueillera le 25 novembre, a précisé le communiqué.

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, prendra part mercredi à Niamey, à la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) préparatoire au Sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, ainsi que sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a indiqué, mardi, un communiqué du ministère.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.