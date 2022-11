Algérie: Signature du "Protocole d'Alger" entre des associations énergétiques méditerranéennes et maghrébines

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

A noter que Sonelgaz est membre fondateur du COMELEC, de Med-TSO et de l'OME. Elle assure la présidence des deux premières organisations et la co-présidence de la troisième.

Etaient présents le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales et de Aménagement du territoire, Brahim Merad, le ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjel ainsi que les secrétaires généraux des organismes régionaux de coopération énergétique, signataires du Protocole d'Alger.

ALGER — Quatre associations énergétiques méditerranéennes et maghrébines, desquelles le groupe Sonelgaz est membre, ont procédé, mardi à Alger, à la signature du "Protocole d'Alger" visant le renforcement de la coopération et de l'intégration énergétique régionale.

