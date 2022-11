Algérie: Mondial 2022 - L'Arabie saoudite crée la surprise et bat l'Argentine 2-1

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les Argentins ont ouvert le score dès la 10e minute de jeu grâce à un penalty transformé par le capitaine Lionel Messi, avant que les Saoudiens ne se révoltent en seconde période en égalisant d'abord par Salah Al-Shehri (48e) avant d'inscrire le but de la victoire cinq minutes plus tard (53e) par l'entremise de Salem Al-Dawsari.

