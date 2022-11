Afrique: Le G77+Chine, présidé par le Maroc, plaide en faveur de l'élimination des armes nucléaires

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

À cet égard, le Groupe se dit "préoccupé" par le fait que la représentation géographique, la représentation des sexes et la participation des femmes aux niveaux professionnel et supérieur restent faibles, appelant le secrétariat exécutif à prendre des mesures appropriées pour résoudre ce problème.

Le diplomate a également rappelé que les principes de répartition géographique équitable, d'équilibre entre les sexes et de multilinguisme doivent être reflétés au sein de la commission préparatoire et de ses organes subsidiaires, ainsi que dans le PTS.

Par ailleurs, le Groupe a souligné avec force l'importance qu'il attache au renforcement des capacités et à la formation, ainsi qu'aux diverses activités menées par le secrétariat technique (PTS) dans ce domaine, comme moyen d'améliorer la capacité des États signataires, en particulier les pays en développement, à participer pleinement au régime de vérification du Traité et de consacrer des ressources financières adéquates à ces activités.

Le G77 a ainsi appelé tous les États à respecter les moratoires sur les essais nucléaires et à poursuivre de bonne foi les négociations sur des mesures efficaces relatives au désarmement nucléaire général, complet et irréversible.

Toutefois, le Groupe continue d'exprimer sa préoccupation quant à toute planification et préparation éventuelles d'explosions nucléaires expérimentales, a-t-il fait observer, rappelant que "toute explosion nucléaire expérimentale non seulement romprait le moratoire mondial, mais compromettrait gravement le régime de désarmement et de non-prolifération nucléaires ainsi que la paix et la sécurité internationales".

"Nous réaffirmons le rôle du TNP et du TICE dans la promotion de la non-prolifération et du désarmement nucléaires, tant au niveau vertical qu'horizontal", a indiqué M. Farhane, lors de cette 59è session qui se tient du 21 au 23 novembre.

Le Groupe a également souligné le lien inextricable entre le TICE et le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en tant qu'instruments juridiques du régime international de non-prolifération et de désarmement nucléaires, qui se renforcent mutuellement.

Vienne — Le G77+la Chine, sous la présidence marocaine, a souligné mardi la nécessité d'une entrée en vigueur rapide du traité pour l'interdiction totale des essais nucléaires (TICE), rappelant que l'objectif ultime étant l'élimination des armes nucléaires et le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.

