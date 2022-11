Togo: Le Maire Gomado à l'offensive en Italie !

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ces démarches de recherche de partenaires techniques et financiers entre les communes togolaises et celles étrangères ne sont qu'à encourager pour l'implémentation effective du développement local et de notre jeune processus de décentralisation.

Pour information, cette offensive de l'exécutif de Golfe 1 en Italie a été rendue possible par un Togolais résident dans le pays de Silvio Berlusconi depuis plus d'une trentaine d'années, Tabe TCHEDRE.

Dans la foulée de cette annonce qui ne peut que donner à se frotter les mains aux administrés de Bè Afédomé, il est ajouté que déjà, à compter de la semaine prochaine, des échanges se feront entre les grossistes italiens et les sociétés togolaises qui font des activités d'importation et d'exportation.

Entre M. Gomado et Tonoli Ivano, il a été question durant les échanges jugés de fructueux, de la mise en valeur des berges du 4ème Lac et la construction de centres commerciaux dans la commune de Golfe 1. Aussi, a-t-il été évoqué des sujets relatifs à un partenariat entre les communes de l'Italie et celle de Golfe 1 et des grands projets pouvant faciliter les échanges commerciaux avec des entreprises installées dans le Golfe 1.

En visite actuellement à Rome la capitale italienne, le premier responsable de la Commune, selon les informations, a été reçu par le Président du Conseil National des Confédérations Patronales et Syndicales de l'Italie (CONFEDES), une organisation étatique qui œuvre dans le domaine de financement et de garantie des projets, déjà présent en République démocratique du Congo.

