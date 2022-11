Afrique de l'Est: Situation sécuritaire dans l'est de la RDC - Un sommet prévu ce mercredi à Luanda

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Après ce sommet de Luanda, les regards se tourneront vers Nairobi. C'est dans la capitale kényane que doit avoir lieu une nouvelle session de discussion avec les groupes armés. Un rendez-vous régulièrement reporté depuis plusieurs semaines et pour l'instant fixé au 27 novembre.

L'objectif est de donner un second souffle au processus de médiation de Luanda, ralenti depuis l'été et la présidentielle qui a vu la réélection de Joao Lourenço. Il s'agit de relancer les discussions entre Congolais et Rwandais, de parvenir à une " désescalade " entre les deux pays à travers " le plan de paix pour l'Est de la RDC ".

