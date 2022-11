Afrique: [Mondial 2022] Le Ghanéen Denis Odoi - "Nous respectons énormément Cristiano Ronaldo mais... "

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ça a été un parcours positif. Je pense que, parfois, vous devez toucher le fond pour apprendre et je pense que c'est ce qui nous est arrivé. Évidemment, le Ghana a réalisé une très mauvaise performance à la CAN 2021 . Mais nous avons à grandir, à partir de cette expérience.

Je pense que l'équipe a été satisfaite non seulement de cette victoire, mais aussi de la manière dont elle a gagné ce match, de sa performance sur le terrain. Donc, ça n'a pas été qu'une simple victoire, mais également une prestation solide. Mais nous savons que l'équipe du Portugal sera d'un niveau encore supérieur et que le contexte sera différent.

Denis Odoi : Bien sûr, voir ce que l'Arabie saoudite a réussi prouve tout simplement qu'il faut jouer tous les matches à fond. Ce n'est pas parce que vous êtes un plus petit pays que votre adversaire que tout est joué d'avance. Et puis, si je me base sur mon expérience, cette saison en Ligue des champions, personne ne nous aurait donnés une chance d'aller en huitièmes de finale. Et pourtant, au bout de quatre matches, nous nous sommes qualifiés. Donc, ce que j'en retiens, c'est que lorsque vous jouez en équipe, vous pouvez tout réussir.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.