Guinée: Procès du 28-Septembre 2009 - Claude Pivi nie en bloc toute implication

Tôt le matin du 28 septembre 2009, il était en mission hors de Conakry, dit-il. C'est à son réveil le soir qu'il prend conscience de ce qui vient de se passer. " On était très aimé, j'ai entendu à la télévision que l'on était salis et je me suis dit que ce n'était pas normal. J'ai vu le président et je lui ai demandé qui avait envoyé des militaires en mission au stade, il m'a répondu qu'il n'en savait rien ", se remémore-t-il.

Carrure imposante et mine renfrognée, Claude Pivi, alias " Grand Co ", était un membre influent du régime de Moussa Dadis Camara . Des victimes du massacre du 28 septembre 2009, quand plus de 150 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre guinéennes lors d'un meeting de l'opposition, ont déclaré l'avoir vu au stade avec ses hommes.

