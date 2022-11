Afrique: Mondial du Qatar | Groupe D - Tunisie-Danemark (0-0) - Les Aigles tiennent tête aux Vikings !

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La deuxième mi-temps a été par contre dominée par les Danois qui ont opéré un pressing constant. Mais la solidité de la défense tunisienne, en particulier le gardien Aymen Dahmen, auteur de plus d'une parade et qui a sorti, d'ailleurs, un grand match, a permis à l'équipe de Tunisie de bien entamer le Mondial en obtenant un point précieux qui sera déterminant pour la suite de son parcours.

Sur les gradins du Stade de l'Education City, on s'est cru cet après-midi au Stade de Radès. Une ambition typiquement tunisienne et des supporters venus nombreux soutenir de bout en bout les hommes de Jalel Kadri à l'occasion de leur première sortie au Mondial qatari face au Danois.

Stade Education City. La Tunisie et le Danemark font match nul et vierge. Arbitrage du Mexicain Cesar Ramos.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.