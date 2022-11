Togo: L'usage des nouvelles technologies est une réelle menace

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'Alliance des civilisations a pour mission de promouvoir le dialogue et la coopération entre les communautés, cultures et religions.

S'alarmant de leur influence sur les enfants et les jeunes, ils expriment leur 'profonde inquiétude à propos de l'usage des nouvelles technologies de l'information (...) à des fins contraires au respect des valeurs humaines, notamment pour propager le racisme, la haine, la xénophobie, la discrimination raciale et l'intolérance'.

La rencontre, à laquelle participent des ministres et diverses personnalités, se tient pour la première fois sur le continent africain et se conclura mercredi avec des tables rondes et des rencontres bilatérales.

