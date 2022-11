Afrique du Sud: Zweli Mkhize va affronter Cyril Ramaphosa pour la présidence de l'ANC

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

D'apparence stricte, l'homme est réputé sérieux et intelligent, moins populiste que la base de ses soutiens. Zweli Mkhize devra peut-être s'exprimer un peu plus fortement s'il veut espérer combler son retard face à Cyril Ramaphosa. Car à l'échelle du pays, le président sortant obtient deux fois plus de voix (2037) pour soutenir sa candidature en décembre, que Zweli Mkhize (916). Avec Cyril Ramaphosa, " nous ne sommes pas ennemis, nous sommes différents ", déclarait-il à la télévision publique. Il lui reste un mois pour convaincre de sa particularité.

En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa connaît son adversaire pour prendre la tête de l'ANC. Le parti au pouvoir se réunira du 16 au 20 décembre pour renouveler sa direction. Cyril Ramaphosa brigue un second mandat et devra affronter son ancien ministre de la Santé.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.