Bénin: Décès au CNHU de Cotonou - Le parquet réclame 2 ans de prison contre deux accusés

Il explique que son client n'était pas de garde et a pourtant bien réagi. Si ses instructions avaient été exécutées à temps, on aurait évité ce drame.

Lorsque la personne par négligence ou oubli commet une faute, et qui a eu le temps de se rattraper qu'il soit dénié de ses responsabilités. Le code pénal l'a dit et c'est ça que je plaide. Il a eu donc le temps de réagir efficacement mais celui qui devait répondre n'a pas répondu à temps. Je ne cherche pas à plonger qui que ce soit.

Me Valentin Akoha défend le chef du service et, sans surprise, sa plaidoirie est à l'opposé du réquisitoire du ministère public. Il réclame sa relaxe :

Les avocats ont combattu les arguments et la démonstration du procureur, affirmant que leurs clients ne sont responsables de rien : l'excès de travail et de stress auraient fait oublier au chef du service énergie de " délester ".

L'audience a démarré avec les réquisitions. Le ministère public a demandé deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme, contre le chef du service énergie de l'hôpital et son collaborateur. Lors d'une audience précédente, le chef du service avait avoué " avoir oublié de respecter la procédure quand l'électricité a été rétablie ". Un aveu interprété comme de la négligence et une faute. Donc l'infraction " homicide involontaire " est constituée.

