Cameroun: La Camerounaise Cécile Bibiane Njebet lauréate du prix Champions de la Terre de l'ONU

Cécile Njebet a déjà été lauréate du prix Wangari Maathai 2022 de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) des Nations unies pour son travail pour la protection des forêts. Et quatre autres personnes ont également été désignées lauréats du prix du Programme des Nations unies pour l'environnement Champions de la Terre : une ONG libanaise et des militants péruvien, indien et britannique.

Pour harmoniser droit coutumier et règlementation, Cécile Njebet a fait des propositions pour une réforme des lois forestières et foncières au Cameroun, des textes en attente de publication.

Et lorsqu'on n'a pas le droit de contrôle, on est vulnérable, à tout moment, le propriétaire peut récupérer sa terre, les femmes devenues veuves ont tout perdu, parce que les beaux frères ont tout pris. Vous vous rendez compte, vous avez travaillé 20 ans, 30 ans avec une personne, vous avez exploité un espace. Et dès qu'il décède, on vous l'arrache parce que vous n'avez pas fait de garçon qui pourrait hériter de son père.

D'abord avec Cameroun Écologie, organisation qu'elle cofonde, puis avec le Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts (Refacof), elle porte au cœur de son engagement un constat dans sa région : ce sont les femmes qui en majorité portent le travail agricole, valorisent et replantent forêts et mangroves. Mais le pouvoir de décision et la propriété restent principalement entre les mains des hommes :

J'ai commencé à vivre ça auprès de ma mère, de ma sœur aînée et des autres femmes du village, j'ai vu leur souffrance, j'ai dit " non ", il faut peut-être faire quelque chose en faveur de ces femmes, et ça m'occupe depuis une trentaine d'années.

La Camerounaise Cécile Bibiane Njebet a été désignée lauréate du prestigieux prix Champions de la Terre mardi 22 novembre. Cette récompense du programme des Nations Unies pour l'environnement est décernée une fois par an. Parmi les cinq lauréats cette année, cette agronome camerounaise est originaire de la région du Littoral. Elle porte depuis des années un plaidoyer pour les droits de femmes en matière de droit foncier et forestier.

