Madagascar: Naufrage à Mananara-Nord - Six membres du groupe Wawa repêchés par un paquebot

Des appels de détresse lancés par les naufragés depuis leurs téléphones portables ont eu des retentissements qui ont permis de mobiliser très vite les opérations de sauvetage. Le groupe devait donner un spectacle à Antanambaobe Mananara-Nord hier après-midi lorsque l'accident s'est produit. Avant le début du concert, l'organisateur et le chef fokontany sont montés sur l'estrade pour informer le public que les membres du groupe étaient confrontés à une tragédie pendant la traversée et que la tenue de l'événement était compromise. L'embarcation qui a fait naufrage avait été spécialement affrétée pour transporter les vingt-et-une personnes et leurs matériels lorsque l'accident s'est produit.

L'embarcation a levé l'ancre au port de Maroan-tsetra hier tôt le matin, par une mer calme. Au début de la traversée, le bateau n'avait manifesté ni défaillance ni signe de faiblesse mais c'est seulement à mi-chemin que les problèmes ont commencé à apparaître. " Un mauvais temps s'est abattu et le bateau a pris l'eau ", confie l'artiste Wawa. Emportés par la panique lorsque s'enfonçait dangereusement, les six individus se sont accordés pour quitter le bateau, pensant que la situation était perdue. Alors que les éléments les emportaient encore plus au large, le bateau en perdition flottait encore tant bien que mal jusqu'à ce que les premiers secours arrivent à la rescousse.

Tragédie en mer. Un naufrage s'est produit entre Maroantsetra et Mananara-Nord dans la matinée d'hier. Une embarcation rapide effectuant des traversées entre les villes côtières du Nord-Est a sombré au large de Rantabe. Le bateau transportait à son bord vingt-et-une personnes dont des musiciens du groupe Wawa, connu dans la musique tropicale. Alors que quinze naufragés ont pu être sauvés in extremis, les compagnons du célèbre chanteur n'ont pu être repêchés au large que cinq heures après le drame. Selon les informations recueillies, ces derniers auraient sauté du bateau lorsque celui-ci était en train de couler.

