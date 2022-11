Afrique Centrale: Golfe de Guinée - La lutte contre la piraterie progresse mais il faut poursuivre l'effort, selon l'ONU

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La Sous-Secrétaire générale a en outre insisté sur le fait que la lutte contre la piraterie et les vols à main armée en mer dans le golfe de Guinée " nécessite une approche globale et à long terme similaire au cadre de réalisation des objectifs de développement durable ".

Saluant les efforts entrepris par les pays d'Afrique centrale pour développer une " économie bleue " dans l'espace de la CEEAC, elle a noté que l'ONU et la Banque mondiale renforcent leur coopération pour contrer les facteurs de précarité et améliorer l'accès aux services publics de base de ces communautés.

Mme Pobee a également mentionné que, pas plus tard que le mois dernier, des exercices maritimes de lutte contre la piraterie et la pêche illégale avaient couvert la zone allant du Sénégal à l'Angola, faisant participer 17 pays du golfe de Guinée et 8 partenaires internationaux.

Au plan sécuritaire, la coopération entre le Centre et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a été salué par la Directrice exécutive de l'Office, Ghada Fathi Wali.

La Secrétaire exécutive de la Commission du golfe de Guinée, Florentina Adenike Ukonga, a attiré l'attention sur le rôle, dans l'obtention des bons résultats obtenus ces derniers mois, du Centre interrégional de coordination pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale de sécurité et de sûreté maritimes en Afrique centrale et de l'Ouest.

Appelant néanmoins à la vigilance, Mme Pobee a précisé l'évolution d'une menace, décrivant le passage de groupes de pirates au vol de pétrole, " une pratique moins risquée et plus profitable ".

" Davantage de patrouilles navales des États côtiers et le déploiement accru de navires par des partenaires internationaux ont été dissuasifs ", a-t-elle expliqué, ajoutant que deux condamnations d'auteurs d'actes de piraterie et de vols au Nigéria et au Togo avaient également compté.

