Mali: La suspension d'activités d'ONG que Paris finance inquiète

"Est-ce qu'ils ont mûrement réfléchi avant de prendre cette mesure ? C'est bien l'effet du populisme, de la propagande, mais à un certain niveau, il va falloir s'arrêter et faire face aux défis réels. J'ai une famille de quatre personnes et madame, sans compter les frères et sœurs qui, de temps en temps, me sollicitent pour pourvoir à leurs besoins", s'inquiète Yacouba Soumahoro.

La décision est donc actée mais les conséquences risquent d'être énormes, comme l'explique Yacouba Soumahoro qui travaille pour ADéKA, l'Association pour le développement et l'entraide du village de Kouniandji, une ONG humanitaire et caritative basée dans l'ouest du Mali.

