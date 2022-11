Mali: La disparition du père Ha-Jo ne laisse pas indifférent

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

"C'est un homme très humble (...).Quand j'ai appris qu'il avait disparu, j'ai été affecté personnellement. Je me joins au personnel du centre Foi et rencontre, à sa famille et à ses amis pour implorer Allah le Tout puissant pour qu'il fasse revenir le père Ha-Jo sain et sauf pour le plaisir et la joie des yeux" assure t-il à la DW.

"C'est quelqu'un qui aimait son travail et notamment le dialogue avec les musulmans. Il organisait des conférences ici au centre islamo-chrétien Foi et rencontre et entretenait d'excellentes relations avec les musulmans. Le père Ha-Jo était toujours content de rencontrer les autres sectes et dénominations chrétiennes. Il avait donc beaucoup d'amis" explique le Frère Clément.

Mais dimanche dernier, rien ne s'est passé comme prévu, comme l'explique le frère Patient Nshombo, missionnaire au sein de la communauté des missionnaires d'Afrique au centre islamo chrétien Foi et rencontre : " Dimanche dernier, il était prévu pour aller dire la messe à la communauté chrétienne catholique de Kalaban Coura, un quartier de Bamako, où il n'a jamais été. Il y a une célébration ou une messe qui se fait dans notre paroisse ici, nous avons un confrère qui a assisté à la messe et a constaté que la voiture du père Ha-Jo était là, mais la portière coté chauffeur était ouverte. Il s'est approché et a constaté qu'il y avait des objets anormalement jetés par terre. Il a même ramassé la croix du père qui était tombé. C'est là où il a remarqué qu'il n'y avait ni ses effets pour la messe ni la clé de contact de son véhicule. Nous avons pensé que ce serait peut-être une panne, ou bien qu'il était parti avec un taxi, ou bien à vélo, comme il le fait souvent".

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.