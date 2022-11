Togo: L'Union européenne est un partenaire fiable, loyal, prévisible

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes prêts à vous soutenir et à vous appuyer autant qu'il sera possible. Merci encore pour votre invitation.

Et en cela, il y a un enjeu qui doit nous mobiliser, c'est la lutte contre la désinformation, c'est la lutte contre les attaques informationnelles qui visent à instiller le poison de la méfiance. Nous avons besoin plus que jamais d'unité, de se rassembler, de se respecter, cela va de soi.

Le président Talon, qui a coprésidé la table ronde sur la migration, la mobilité et l'éducation lors du sommet à Bruxelles, a rappelé que l'éducation est la pierre angulaire des sociétés résilientes et pacifiques et en ce moment même, des problèmes de développement dans les États côtiers, pour 200 millions d'euros, prennent forme dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie ou encore des questions environnementales. Nous sommes prêts à travailler davantage avec vous sur des projets concrets et opérationnels en lien avec ces priorités communes.

Et c'est l'occasion de trouver la bonne articulation entre la dimension régionale et nationale, entre la sécurité, la politique et les questions socioéconomiques et il y a, je pense, cette importance d'agir rapidement et efficacement.

Mesdames et messieurs, cette conférence peut, si vous le souhaitez, marquer un tournant entre le moment tactique et le moment politique.

