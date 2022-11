Seychelles: L'Autorité des pêches des Seychelles enregistre un regain d'intérêt pour l'aquaculture

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

"L'effet du secteur sur le pays sera positif, où bien sûr il fournira une autre source de revenus au pays, ainsi qu'élargir notre panier de fruits de mer, permettant aux gens d'avoir plus de choix et de donner une gamme plus diversifiée de fruits de mer pour l'exportation ", a ajouté Mme. Alphonse-Uzice.

"Les gens ne regardent pas seulement le poisson, mais aussi d'autres espèces, telles que l'élevage de coraux, les algues, les crevettes et autres, et beaucoup nous approchent pour investir dans de telles entreprises", a-t-elle expliqué et ajouté que le poisson n'est pas vraiment une espèce vers laquelle beaucoup de gens se tournent.

L'aquaculture est une nouvelle industrie aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental. L'industrie cible les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises locaux nouveaux et existants qui souhaitent s'aventurer dans le nouveau secteur pour diversifier leurs portefeuilles d'entreprises.

"Lorsque nous avons commencé, les gens ne comprenaient pas vraiment le concept, mais avec le temps, ils ont commencé à voir son potentiel et à s'y intéresser beaucoup plus", a déclaré Veronica Alphonse-Uzice, directrice adjointe de l'aquaculture à la Seychelles Fishing Autorité.

Le secteur de l'aquaculture aux Seychelles montre des progrès satisfaisants alors que de plus en plus de gens comprennent le concept, a déclaré lundi un haut responsable de la Seychelles Fishing Authority (SFA).

