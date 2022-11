Algérie: Mise en garde contre la consommation excessive d'antibiotiques

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Pr Ziane a mis l'accent sur la nécessité d'accroitre le nombre de campagnes de sensibilisation de manière à mettre fin à la prescription anarchique des antibiotiques et briser la chaine de transmission des virus, appuyer l'éducation sanitaire dans les écoles et maintenir la propreté des mains étant le premier facteur de transmission.

"L'Algérie est parmi les six (6) premiers pays consommateurs d'antibiotiques", soulignant qu'à force de prendre des antibiotiques, les bactéries développent leurs mécanismes pour lutter contre ces médicaments. Elle a appelé dans ce sens au lancement de campagnes de sensibilisation à la consommation d'antibiotiques à l'adresse de la société et des professionnels (praticiens et pharmaciens).

Lors d'une rencontre organisée dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens et la semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens, Pr Nassima Achour, cheffe du service des maladies infectieuses à l'EHS El Hadi Flici (El-Kettar) a mis en garde contre la consommation abusive des antibiotiques ce qui induit une forte résistance aux virus et aux bactéries.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.