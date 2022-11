Algérie: Le PLF 2023 renforce les acquis sociaux

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Face à la conjoncture mondiale actuelle et ses retombées économiques, les différents acteurs sont appelés à y faire face à travers la réforme de la finance publique et la gestion budgétaire, a-t-il conclu.

Ledit texte a été préparé conformément à une nouvelle vision consistant à définir le budget de l'Etat en fonction des programmes et objectifs, a-t-il indiqué, prévoyant un effet positif de la présente loi sur la relance de l'investissement et l'absorption du chômage, notamment à la faveur des projets d'infrastructures et structurants qui seront lancés.

Il a souligné, dans ce sens, que ces contributions exigent de jeter les ponts de dialogue et de communication, l'explication des lois, et la présentation de modèles en matière de travail et d'investissement.

M.Boughali a estimé que les convergences et les divergences ayant marqué les séances de débat ont démontré "une force de proposition, un débat sérieux, un esprit démocratique et une liberté d'opinion qui s'accordent avec les grandes orientations prévues dans le programme proposé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et plébiscité par le peuple, visant à fédérer toutes les forces et à exploiter les richesses pour réaliser une renaissance et asseoir l'Etat de droit".

Au terme du vote du PLF 2023 en plénière présidée par Brahim Boughali, président de l'APN, M. Kassali a remercié les députés de l'APN pour leur contribution à l'enrichissement de ce texte visant à relancer la croissance économique avec l'encouragement de l'investissement privé et des activités productives et l'amélioration du mode de vie des citoyens.

Ainsi, la nouvelle loi des finances 2023 vient parachever le processus de construction d'une économie solide devant faire face à tous les défis imposés par le nouvel ordre mondial, tout en poursuivant les réformes financières et économiques notamment en ce qui concerne la diversification des ressources de financement et la gouvernance de la finance publique.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.