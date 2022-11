Algérie: Oran - Attribution de plus de 3.200 logements de différentes formules

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de distribution des logements, le wali d'Oran a révélé que depuis septembre dernier environ 20.000 logements de différentes formules ont été distribués, dont plus de 15.000 unités publics locatifs, y compris ceux avec des dossiers à points, l'éradication de l'habitat précaire et des constructions illicites, ainsi que 3.665 logements de la formule location-vente (AADL) et plus de 580 logements promotionnels aidés, en plus de la distribution de 365 aides rurales.

Loumi a indiqué que, depuis le début de cette année jusqu'au 15 novembre, plus de 376.000 logements de différentes formules ont été distribués à travers les différentes wilayas du pays, soulignant la distribution de plus de 40.000 unités de différentes formules, prévue à la fin de décembre prochain, portant le nombre de logements distribués au cours de cette année à 420.000 logements au niveau national.

Ce quota de logements comprend 1.369 logements publics locatifs répartis sur les différentes communes, dont 257 sont dans le cadre de l'éradication de l'habitat précaire et 1.627 logements location-vente (AADL) au pôle urbain "Ahmed Zabana " à Misserghine, 180 logements promotionnels aidés (ancien programme) au pôle urbain de Belgaïd (Bir El-Djir) et 54 aides à la construction subventions rurale, a indiqué le wali dans son allocution à l'occasion.

Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, le représentant du ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Loumi Smaïl ainsi que les autorités civiles et militaires ont supervisé cette cérémonie au cours de laquelle des dizaines de clés de logement de différentes formules ont été remises à leurs propriétaires.

