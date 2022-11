Algérie: APN - Les principales modifications introduites au PLF 2023

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Lors de cette séance, les députés ont voté, en outre, pour l'annulation de nombre d'articles dont l'article 62 exemptant des droits et taxes, les opérations d'importation des cartes bancaires intelligentes et de leurs composants.

Il s'agit des véhicules et des moyens de production saisis à travers tout le territoire national et non pas dans les régions du Sud uniquement.

Les député ont amendé, également, l'article 56 relatif à la récupération par les services compétents au ministère de la Défense national des véhicules légers tout-terrain, des motocycles et des moyens de production d'énergie, saisis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la contrebande, et définitivement acquis par le Trésor public, pour une concession sans indemnisation.

Par ailleurs l'article 66 relatif au dédouanement des véhicules utilisés de moins de trois ans, a fait l'objet d'un débat tendu sur une proposition, formulée par un député, visant à permettre aux citoyens non résidents de faire entrer sur le territoire national des véhicules en vertu de cette nouvelle procédure. Après débat, le membre a retiré son amendement. Aussi, les membres de l'APN on voté sur une proposition portant augmentation du droit de circulation sur les alcools prévu dans l'article 02 du Code des impôts indirects.

D'autres nouveaux articles ont été adoptés à l'image de l'article 44 bis modifiant l'article 74 des procédures fiscales stipulant la réduction du montant payé de 30 à 20 % des impôts, objet de litige au niveau de la recette des impôts compétente afin de faciliter et conférer davantage de souplesse à la résolution des conflits fiscaux et renforcer la recette, selon la commission des finances et du budget de l'APN.

L'article 65 du projet de loi a été modifié en autorisant le dédouanement des chaînes et matériels de production de moins de cinq ans et des équipements et matériel agricoles de moins de sept ans. Lors de la plénière, un des députés a proposé l'inclusion des équipements et matériels des travaux publics à cette mesure. La proposition a été rejetée en vue de focaliser sur l'appui du secteur agricole uniquement.

Dans ce sillage, il a été procédé à l'adoption d'une nouvelle mouture de l'article 7 qui prévoit l'exonération de l'IBS des coopératives de la pêche et d'aquaculture et des fédérations agréées.

ALGER — Le projet de loi de finances (PLF 2023), adopté mardi par les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) prévoit une série de modifications outre l'inclusion de nouveaux articles concernant l'investissement et les facilitation fiscales adressées aux entreprises et citoyens.

