Algérie: Le président de la Cour constitutionnelle reçoit la ministre de la Justice du Gouvernement d'Union nationale de Libye

Au terme de la rencontre, les deux responsables ont réitéré "leur volonté d'œuvrer à renforcer les relations de concertation, de coopération et d'échange des expériences et des visites entre les deux pays, notamment dans les domaines de la justice et de la justice constitutionnelle.

Lors de cette rencontre, les deux parties "se sont félicitées des relations profondes liant les deux pays frères et du haut niveau de leur coopération, passant en revue les moyens et les perspectives de leur renforcement dans divers domaines, notamment en matière de justice constitutionnelle", indique un communiqué de la Cour constitutionnelle.

