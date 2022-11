Ile Maurice: Chaînes satellitaires - Les clients peuvent se désabonner après 12 mois de contrat

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Pour sa part, la direction de MC Vision nous a déclaré qu'elle traite chaque cas selon le type de contrat conclu entre l'abonné et l'opérateur. "Il faut savoir que MC Vision propose déjà une offre sans engagement pour les différents packs disponibles où l'abonné peut résilier à n'importe quel moment. Toutefois, si l'abonné souhaite bénéficier de nos offres promotionnelles ainsi que des frais d'installation à titre gratuit, il devra s'engager sur un contrat minimum de 12 mois/24 mois", précise-t-on à MC Vision. MC Vision précise qu'en choisissant cette formule, l'abonné s'engage ainsi sur un contrat à tacite reconduction, renouvelable automatiquement à la date de signature. Passé ce délai initial de 12/24 mois, l'abonné pourra résilier son contrat à condition d'avoir donné un mois de préavis à partir de la date de signature du contrat. "Ainsi, nous offrons à nos abonnés le choix de choisir la formule qui leur convient le plus", précise l'opérateur.

La mise en place de cette consigne ainsi que le besoin de la respecter sont confirmées par Oumesh Rajkumarsingh, Chairman de l'IBA. Il s'agit plus précisément de la section 14.10 du règlement quand les licences sont émises aux opérateurs des chaînes satellitaires, ajoute-t-il. Que se passe-t-il si un opérateur n'applique pas la directive de résiliation d'abonnement, alors que le client dispose bien d'un an d'abonnement et a donné un mois de préavis ? "L'abonné doit écrire à l'IBA pour faire une plainte. Ensuite, nous aviserons des sanctions nécessaires à l'égard de l'opérateur. Celles-ci dépendront du board. Auparavant, nous n'avions pas ces règlements. Cette année, nous avons demandé cette clause non seulement pour les clients voulant résilier leur contrat après 12 mois, mais il y avait aussi des problèmes d'augmentation des frais d'abonnements mensuels n'importe quand", poursuit Oumesh Rajkumarsingh.

Or, déclare l'opérateur, plusieurs Mauriciens fulminent car leur prestataire actuel ne leur a pas permis de se désabonner. "On a reçu des réclamations de personnes voulant s'abonner avec nous, mais leur opérateur ne leur permet pas de résilier leur contrat. Je comprends que les gens soient frustrés. On suit cette directive de l'IBA à la lettre et cela doit valoir pour tout prestataire", affirme-t-il.

Pourtant, depuis juillet 2022, l'Independent Broadcasting Authority (IBA) a émis une nouvelle directive permettant à un abonné disposant de plus de 12 mois d'abonnement de résilier son contrat auprès de son opérateur. Mais, pour cela, il faut en faire la demande avec un préavis d'un mois. "Les prestataires de télévisions satellitaires sont obligés de laisser partir les clients voulant résilier leur contrat, pourvu qu'ils aient fait au minimum 12 mois d'abonnement et avec un mois de préavis. Par exemple, si un Mauricien était abonné pendant 15 mois, il pourra demander à résilier son contrat en rédigeant une lettre au prestataire avec un mois de préavis. En revanche, un client abonné depuis 11 mois, ne pourra pas faire annuler son contrat", explique un opérateur.

La non-diffusion de la Coupe du monde par les opérateurs de chaînes satellitaires a fait hurler les mordus du ballon rond. Frustrés, plusieurs abonnés ont voulu restituer leur décodeur et résilier leur contrat, en vain. Or, ceci est possible sous certaines conditions et en respectant une nouvelle directive de l'IBA émise en juillet.

