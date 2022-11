Afrique du Nord: Tenue des travaux de la 7e session des concertations politiques entre l'Algérie et l'Argentine

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les deux responsables ont affirmé, en outre, la disponibilité de leurs pays à poursuivre et à renforcer le dialogue politique, et ont convenu de l'impératif d'intensifier les visites de haut niveau entre les deux pays, outre la tenue de nouvelles sessions du Comité intergouvernemental et du comité scientifique bilatéral à l'entame de l'année prochaine", conclut le communiqué.

Les deux parties ont saisi cette occasion pour examiner les moyens de renforcement des relations bilatérales et de leur promotion aux plus hauts niveaux, et ce, compte tenu des intérêts communs et des potentialités importantes que recèlent les deux pays.

"Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Argentine et dans le souci de donner une nouvelle dynamique de coopération entre les deux pays, les travaux de la 7e session des concertations politiques entre les deux pays ont eu lieu au siège du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger", précise le communiqué.

ALGER — Les travaux de la 7e session des concertations politiques entre l'Algérie et l'Argentine ont eu lieu, mardi au siège du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, indique un communiqué du ministère.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.