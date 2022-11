Algérie: Une vague de violence s'abat sur les Palestiniens de Cisjordanie occupée

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a appelé l'ONU et les organisations internationales de défense des droits de l'Homme à "assumer leurs responsabilités politique, juridique et humanitaire et à faire pression sur les autorités d'occupation pour qu'elles mettent fin à ces crimes et respectent les conventions internationales qui assurent la sécurité des civils".

De son côté, le secrétaire général adjoint pour la Palestine et les Territoires arabes occupés de la Ligue arabe, Saeed Abu Ali, a déclaré lundi que l'escalade des attaques à grande échelle et le terrorisme de colons continu et organisé, notamment à El Khalil, constituent un "indicateur dangereux".

Ahmed Al-Tamimi, membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de Palestine (OLP), a indiqué que "le mépris des colons envers la mosquée Ibrahimi et toutes les parties de la Vieille ville fait partie des mesures arbitraires sionistes visant à forcer les citoyens (palestiniens) à cesser de prier dans la mosquée et quitter par la force des armes leurs maisons héritées de leurs parents et grands-parents".

L'escalade s'est amplifiée lorsque l'armée sioniste a décidé de fermer, vendredi dernier, la mosquée Ibrahimi dans la ville d'El Khalil à l'occasion d'une fête juive. Selon des estimations locales, pas moins de 37.000 colons ont pris d'assaut la ville, alors que l'armée sioniste a érigé un certain nombre de barrières et s'est déployée massivement à proximité de la Veille ville pour appuyer les incursions des colons.

